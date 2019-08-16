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12:06 (мск), источник: РИА Новости

Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Командир аварийно севшего в поле лайнера «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов признался, что чувствует небольшую вину перед пассажирами и извинился за то, что не доставил их в Симферополь, сообщает портал «66.ru».

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«Немножко виноват, что так получилось, что их не доставил до места назначения», — рассказал он журналистам на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Он также пожелал всем пострадавшим пассажирам скорейшего выздоровления.

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Экипаж А321 рассказал подробности аварийной посадки в кукурузном поле

Самолет А321 «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту выполнял рейс из Москвы в Симферополь. Сразу после взлета в двигатели судна попала стая чаек. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле.

Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. После инцидента 75 человек, в том числе 19 детей, обратились за медицинской помощью.

Действия экипажа самолета высоко оценили как политики и СМИ, так и обычные люди. Пилотов окрестили героями, однако сам Юсупов пояснил, что таковым себя не считает, потому что выполнял свой профессиональный долг.

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