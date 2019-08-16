Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам

«Немножко виноват, что так получилось, что их не доставил до места назначения», — рассказал он журналистам на пресс-конференции в Екатеринбурге.
Он также пожелал всем пострадавшим пассажирам скорейшего выздоровления.
Самолет А321 «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту выполнял рейс из Москвы в Симферополь. Сразу после взлета в двигатели судна попала стая чаек. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле.
Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. После инцидента 75 человек, в том числе 19 детей, обратились за медицинской помощью.
Действия экипажа самолета высоко оценили как политики и СМИ, так и обычные люди. Пилотов окрестили героями, однако сам Юсупов пояснил, что таковым себя не считает, потому что выполнял свой профессиональный долг.