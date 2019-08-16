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12:25 (мск), источник: ТАСС

Второй пилот аварийно севшего в Подмосковье аэробуса госпитализирован с ушибами груди

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего в четверг аварийную посадку в Подмосковье, Георгий Мурзин, находится в больнице с ушибами груди, сообщил в пятницу коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов на пресс-конференции в Екатеринбурге.

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«У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально», — сказал Скуратов.

Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых — 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, из которых 19 — дети.

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