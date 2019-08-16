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12:21 (мск), источник: РИА Новости

В МЧС объяснили видео, где вертолет в Сибири «тушит воду»

КРАСНОЯРСК, 16 авг — РИА Новости. Сибирские спасатели прокомментировали видеозапись в интернете, на которой пожарный вертолет набирает воду из реки и тут же сбрасывает обратно, вместо того чтобы лететь к очагу лесного пожара.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Ранее в Youtube появился видеоролик, на котором запечатлен вертолет с водосливным устройством, забирающий реку из водоема. Голос за кадром поясняет, что действие происходит на реке Ангара в Богучанском районе Красноярского края. Автор рассказывает, что летчики «наполняют, улетают за остров и выливают воду в реку» вместо тушения пожаров в тайге. На кадрах видно, как вертолет зачерпывает воду водосливным устройством и выливает обратно, пролетев небольшое расстояние, после чего уходит на второй круг.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На самом деле на ролике — запись подготовки экипажей вертолетов к работе с водосливным устройством (ВСУ). Если говорить просто, то ВСУ — это огромное резиновое ведро, вмещающее пять тонн воды. Им зачерпывают воду из реки, а затем, открывая нижний клапан, сливают в нужной точке. Перед каждым полетом экипаж должен проверить правильность его закрепления, а также работу слива», — говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Красноярскому краю.

В краевом главке МЧС пояснили, что на данном ролике запечатлен вертолет МЧС, не принадлежащий ведомству, так как на нем нет опознавательных знаков. Также спасатели разместили видео, на котором заснята работа летчиков по тушению с борта вертолета МЧС.

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