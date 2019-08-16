Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Tesla сгорела: насколько безопасны элитные электрокары Столкнулся, взорвался и выгорел полностью: от автомобиля Tesla, который врезался в грузовик, не осталось ничего
Фоторепортажи
14Российский Вудсток
9Шорт-лист Королевского фотографического общества
14:51 (мск), источник: ТАСС

Экс-министр финансов Подмосковья признал вину в хищении более 11 млрд рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов в пятницу на заседании Басманного суда Москвы заявил о признании вины в хищении более 11 млрд рублей и раскаянии в содеянном, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Признаю себя виновным, раскаиваюсь. Прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, осознаю последствия этого решения», — обратился к суду Кузнецов.

В свою очередь представитель гособвинения заявила возражения на рассмотрение дела в особом порядке.

«Преступление совершалось длительный срок, всего 22 эпизода преступлений в деле, поэтому считаем, что необходимо исследовать доказательства и рассмотреть все обстоятельства дела», — сказала прокурор.

Представители потерпевших также возражали против особого порядка.
Читайте также
В реестр коррупционеров попали более тысячи чиновников

«Московской области нанесен значительный ущерб, который пока не погашен ни в какой части, поэтому мы просим рассмотреть дело в обычном порядке с разрешением заявленных гражданских исков. Мы также считаем неэтичным назначение подсудимому наказания не более двух третей от максимального в связи с рассмотрением дела в особом порядке», — сообщила суду представитель правительства Московской области.

Обвинения Кузнецова

Кузнецов обвиняется в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств»), и трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»).

Как ранее сообщили в Следственном комитете, по версии следствия, в 2005—2008 годах Кузнецов в составе организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на сумму более 11 млрд рублей.

Читайте также
Бывшего министра Абызова обвинили в хищении 4 млрд рублей
Похищенные деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний.

На них были куплены предметы роскоши и недвижимости за границей. Кроме того, Кузнецов совместно с сообщниками растратил бюджетные средства.

Ранее семь участников этой преступной группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске.

Заочно вынесен приговор бывшей супруге Кузнецова Жанне Булах, которая скрывается в США. Она признана виновной в мошенничестве, легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство.

Дело экс-министра финансов Алексея Кузнецова — обращение адвоката об освобождении Кузнецова отклонено судом
Во время загрузки произошла ошибка.
12:42 (мск)© Ньюстюб
 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
"Столкновения птиц с самолетами были, есть и будут". Эксперты — о посадке Airbus A321
Минтруд предложил повысить МРОТ с 1 января
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Немецкий детектив обратился в прокуратуру по делу МН17
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Сантехник с окладом 200 тысяч: рабочие обгоняют менеджеров
Как живут за границей певцы 90-х и нулевых
Здоровье
Из организма девушки извлекли ее «близнеца-паразита» Случай произошел в Индии.
WOWSale
До 100 рублей: 15 крутых и нужных товаров на AliExpress Вот это цены!
Авто
В России разрешили ставить автомобильные номера нового формата Госавтоинспекция официально разъяснила вопросы применения новых видов государственных регистрационных знаков транспортных средств
Кино
СМИ: Нагиев и Ургант снимутся в фильме с голливудскими звездами Сообщается, что к проекту присоединятся Кристен Стюарт, Лив Тайлер или Хилари Суэнк
Недвижимость
Определены места концентрации зажиточных москвичей
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Российские аэропорты решили застроить жильем
Дети
44-летняя экс-супруга Марата Башарова впервые стала мамой Екатерина Архарова родила первенца (фото)
Леди
Глюкоза подстриглась и сделала челку Певица сменила имидж на фоне слухов о разводе с мужем.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь