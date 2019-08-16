Немецкий детектив повторно обратился в прокуратуру Нидерландов по делу МН17

Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
Детектив сказал тогда, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за неё, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него.
«Мой клиент (Реш — ред) предложил вам раскрыть информацию непосредственно следственной группе ССГ, прокуратуре Нидерландов или любой пострадавшей или привлеченной стране, но только при условии, что публичность будет гарантирована благодаря присутствию международных СМИ и соответствующих государств. Кроме того, г-н Реш также четко указывает, что информатор знает об этой выбранной процедуре, согласен с ней и не боится за свою безопасность. Однако г-н Реш принял к сведению, что вы отказываетесь от такой процедуры. Он удивлен, но должен принять это… Возможности сделать заявление без участия общественности нет. Таким образом, мой клиент рассмотрит другие прозрачные способы действия и разъяснений, проинформирует об этом вас и общественность», — говорится в письме адвоката немецкого детектива.
Текст письма находится в распоряжении РИА Новости, оно было отправлено в пятницу в прокуратуру Нидерландов.
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