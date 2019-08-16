15:30 (мск), источник: РИА Новости
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
По данным ведомства, 15 августа в районе камерунского порта Дуала подверглось нападению грузовое судно «Мармалайта», следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежащее датской компании «Ультрабалк». Как сообщает петербургское рекрутинговое агентство «Марлоу Навигейшн Россия», пираты захватили восемь членов экипажа, среди которых были трое россиян.
«Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению российских граждан», — подчеркнули в МИД.
Так, в начале января они захватили шесть человек из экипажа контейнеровоза MSC Mandy, на борту которого находились 23 россиянина и один гражданин Украины. Моряков удалось освободить почти месяц спустя.
Позже у берегов Нигерии произошло еще несколько пиратских нападений, в том числе с похищением людей.