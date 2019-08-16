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15:30 (мск), источник: РИА Новости

У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.

По данным ведомства, 15 августа в районе камерунского порта Дуала подверглось нападению грузовое судно «Мармалайта», следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежащее датской компании «Ультрабалк». Как сообщает петербургское рекрутинговое агентство «Марлоу Навигейшн Россия», пираты захватили восемь членов экипажа, среди которых были трое россиян.

В российском посольстве в Яунде заявили, что власти Камеруна и представители компании-судовладельца предпринимают меры по выяснению обстоятельств произошедшего.

«Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению российских граждан», — подчеркнули в МИД.

В последнее время пираты все чаще нападают на торговые суда в Гвинейском заливе, у берегов Камеруна и Нигерии.

Так, в начале января они захватили шесть человек из экипажа контейнеровоза MSC Mandy, на борту которого находились 23 россиянина и один гражданин Украины. Моряков удалось освободить почти месяц спустя.

Позже у берегов Нигерии произошло еще несколько пиратских нападений, в том числе с похищением людей.

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