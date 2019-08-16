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19:48 (мск), источник: РИА Новости

В Росгидромете объяснили кратковременный скачок радиации в Северодвинске

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Кратковременное повышение радиационного фона в Северодвинске было вызвано прохождением радиоактивного облака, заявили в Росгидромете.

Источник: РИА "Новости"

«Предполагается, что повышение МАЭД (мощность амбивалентного эквивалента дозы гамма-излучения. — Прим.ред.) на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов», — говорится в сообщении ведомства.

Повышение радиационного фона зафиксировали в шести точках в Архангельской области 8 августа в 12.00 часов по московскому времени, затем ситуация нормализовалась.
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В Росгидромете уточнили, что метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеиванию облака, и с 14:30 часов 8 августа по настоящее время значение МАЭД в Северодвинске соответствует радиационному гамма-фону.

На прошлой неделе на полигоне Минобороны в Архангельской области прогремел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В военном ведомстве рассказали о двоих погибших при инциденте. В свою очередь, Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников.

Военные и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. Сотрудники МЧС провели лабораторный анализ проб грунта, воды и песка. По результатам исследования все параметры находились в пределах нормы.

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