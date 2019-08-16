21:57 (мск), источник: Ведомости
Жителей Сочи предупредили об эвакуации из-за ливней и подъема уровня рек
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае подъема уровня воды в реках
В связи с неблагоприятными погодными условиями глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. «Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей. Основной удар стихии по прогнозам примет на себя Лазаревский район», — отмечается в сообщении.
Пахомов также потребовал оповестить о ситуации местное население и привлечь к этому руководителей районов и сельских округов. «Пусть эту ночь не поспят, пусть будут бдительными», — поручил чиновник. Он также попросил дорожные службы наладить ночное дежурство сотрудников на трассах.
Как отмечает администрация города, с вечера 16 августа, а также в период с 17 по 19 августа на территории курорта сильные дожди, ливни с грозами и градом. Возрастает риск схода селей в горной зоне. Кроме того, на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.