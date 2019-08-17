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01:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа причина смерти миллиардера-педофила в американской тюрьме

Вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна показало, что он покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на медэкспертизу.

Источник: AFP 2019

По их данным, финансист совершил суицид в тюремной камере в Манхэттене.

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В камере Эпштейна нашли веревку из тюремной простыни. Сообщалось также, что охранники не проверяли мужчину в течение нескольких часов. Позднее в области шеи после вскрытия обнаружили множественные переломы костей, в частности оказалась сломана подъязычная кость. Отмечалось, такую травму могут получить самоубийцы старшего возраста, однако чаще она встречается у тех, кого задушили.

Тело миллиардера обнаружили 10 августа около 7:30 утра. В июле Эпштейна уже находили на полу камеры с отметинами на шее, после чего сотрудники тюрьмы должны были установить (и, как сообщалось тогда, установили) за ним наблюдение как за склонным к суициду. Прокурор США Уильям Барр в связи с произошедшим заявил, что смерть обвиняемого вызывает «серьезные вопросы, на которые необходимо ответить».

Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллиардер совершал в 2002—2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет. Эпштейну также были предъявлены обвинения в подкупе свидетелей.

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