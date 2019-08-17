08:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Имеют место отдельные ракетоупущения
В Крыму авиационную ракету «воздух—поверхность» применили в ангаре.
Как стало известно «Ъ», Минобороны пытается взыскать более 45 млн руб. с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота, которые случайно запустили на аэродроме в Саках авиационную управляемую ракету Х-29ТД. К счастью, ее боевая часть с примерно 100 кг взрывчатого вещества не сработала, однако в результате несанкционированного пуска списывать пришлось две Х-29ТД и спецаппаратуру для их проверки, а кроме того, восстанавливать ангар, откуда вылетела ракета.
Уголовное дело военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева, обвиняемых военным следствием Следственного комитета России в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ), рассмотрел Крымский гарнизонный военный суд. Сейчас в нем слушается иск, заявленный Минобороны к осужденным.
Из материалов дела следует, что ЧП произошло в в/ч 59882 на военном аэродроме у города Саки, который считается историческим, поскольку в феврале 1945 года на нем приземлялись самолеты с президентом США Франклином Рузвельтом и
Техники не вскрывали даже крышку чековых устройств и не убеждались в целостности пломбировки и контровки соответствующих механизмов, однако приняли решение о проведении проверки ракеты (или «изделия 63М») на аппаратуре комплекса «Ока». В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток, — в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».
Согласно заключению комиссионной комплексной технической судебной экспертизы, игла чеки М2 была «сдернута» еще до проверки ракеты на «Оке». Пуск двигателя «изделия 63М» при проверке с использованием «Оки» возможен только при подстыкованных к пиропатронам запуска разъемах безопасности Ш21 и Ш22 и замкнутых контактах чекового механизма М2, установили участники исследования.
Принимая во внимание, что нарушение правил обращения с оружием (Х-29ТД), представляющим повышенную опасность для окружающих, совершено военнослужащими Чебановым и Зверевым по неосторожности, суд квалифицировал их действия именно по ч. 1 ст. 349 УК РФ. Расценив при этом материальный ущерб, причиненный Минобороны Российской Федерации в размере 46 571 866 руб., как «иные тяжкие последствия».
В итоге Алексею Чебанову назначили наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а Николаю Звереву — год ограничения с выплатой 10%. В соответствии с Уголовным кодексом в период ограничения осужденные не могут быть повышены в должности и воинском звании, а срок наказания не засчитывается в выслугу лет. При этом следует отметить, что суды лишь в исключительных случаях полностью взыскивают ущерб с военнослужащих, как правило, ограничиваясь небольшими суммами.
Николай Сергеев