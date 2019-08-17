08:49 (мск), источник: Известия
На празднике в Италии собаки спасли восемь тонущих в море человек
Специально обученные
Феррагосто считается одним из главных летних праздников и отмечается итальянцами традиционно на пляжах. Однако в этом году в некоторых регионах море было неспокойным и возникло немало критических ситуаций.
«Нашими питомцами в областях Лигурия, Кампания, Калабрия и Сицилия были спасены восемь человек, в том числе двое маленьких детей. Пятилетнего мальчика удалось вытащить из волн бурного моря близ Генуи, а другой восьмилетний ребенок был спасен на знаменитом пляже Монделло в Палермо», — цитирует Пиленга «РИА Новости».