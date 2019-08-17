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13:44 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.

Радиостанция France Info со ссылкой на источники, близкие к следствию, отмечает, что инцидент произошел в пятницу около 21:00 (22:00 мск). По словам свидетелей, мужчина выстрелил в официанта, поскольку был недоволен тем, что заказанный сэндвич был приготовлен недостаточно быстро.

Выпущенная пуля попала официанту в плечо, рана оказалась тяжелой. Несмотря на быстрое прибытие скорой помощи, он скончался на месте. Стрелявший сбежал с места преступления, его ищет полиция.

По информации газеты Parisien, погибшему официанту ресторана Mistral было 28 лет.

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