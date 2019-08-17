13:44 (мск), источник: РИА Новости
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне
Радиостанция France Info со ссылкой на источники, близкие к следствию, отмечает, что инцидент произошел в пятницу около 21:00 (22:00 мск). По словам свидетелей, мужчина выстрелил в официанта, поскольку был недоволен тем, что заказанный сэндвич был приготовлен недостаточно быстро.
Выпущенная пуля попала официанту в плечо, рана оказалась тяжелой. Несмотря на быстрое прибытие скорой помощи, он скончался на месте. Стрелявший сбежал с места преступления, его ищет полиция.
По информации газеты Parisien, погибшему официанту ресторана Mistral было 28 лет.