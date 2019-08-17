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14:53 (мск), источник: Интерфакс

Эксперт не увидел смысла отказываться пилотам от полета из-за птиц

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — Пилот самолета самостоятельно принимает решение о взлете после предупреждения диспетчера о том, что могут помешать птицы, сообщил «Интерфаксу» в субботу летчик-испытатель Магомед Толбоев.

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«Обязанность диспетчеров — предупредить пилотов о препятствиях на взлетной полосе, в том числе и в виде птиц. Взлетать сразу или переждать это явление — принимает решение сам пилот», — сказал он, комментируя сообщение источника МАК о том, что авиадиспетчеры предупреждали экипаж аварийного Airbus A321 о пролетах птиц над летным полем.

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Толбоев отметил, что предсказать движение птиц невозможно, ведь они «движутся хаотично».

«Поэтому пилоту нет смысла отказываться от полета из-за птиц, — сказал собеседник агентства. — Есть смысл ликвидировать свалки, находящиеся вокруг аэропорта, чтобы избавиться от препятствий на взлете и посадке».

Ранее информированный источник «Интерфакса» сообщил, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета скопировали информацию с бортовых самописцев Airbus A321, совершившего жесткую посадку под Москвой. По его данным, с ней ведется работа. Источник сказал, что «исходя из записи, авиадиспетчеры предупреждали экипаж о пролетах птиц над летным полем».

Самолет Airbus A321 компании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом по маршруту Москва — Симферополь, сразу после взлета утром 15 августа был вынужден совершить аварийную посадку. В оба его двигателя попали птицы. Пилоты заглушили силовые установки и смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками топлива на кукурузное поле недалеко от деревни Рыбинское. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все выжили. Самолет восстановлению не подлежит.

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