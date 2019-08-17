16:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Минздрав заявил об отсутствии превышения уровня облучения у архангельских врачей
Федеральное
8 августа там произошел взрыв на полигоне во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Как утверждали источники The Moscow Times, врачи не знали, что трое пострадавших заражены радиацией, и у одного из медиков выявили радиоактивный изотоп в мышечной ткани.
Минздрав эту информацию не подтвердил. В ведомстве заявили, что по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой всех врачей обследовали. «Всего обследован 91 человек из числа специалистов ОКБ Архангельска. В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности», — приводит «Интерфакс» сообщение
Напомним, жертвами взрыва стали пять человек. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. Росгидромет утверждает, что это было связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.