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16:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав заявил об отсутствии превышения уровня облучения у архангельских врачей

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России обследовало 91 медика из областной клинической больницы (ОКБ) Архангельска, чьи врачи работали с пострадавшими после ЧП под Северодвинском. Превышения содержания радиоактивных веществ выше допустимых уровней ни у кого не выявили.

Источник: Reuters

8 августа там произошел взрыв на полигоне во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Как утверждали источники The Moscow Times, врачи не знали, что трое пострадавших заражены радиацией, и у одного из медиков выявили радиоактивный изотоп в мышечной ткани.

Минздрав эту информацию не подтвердил. В ведомстве заявили, что по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой всех врачей обследовали. «Всего обследован 91 человек из числа специалистов ОКБ Архангельска. В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы министерства. Еще 20 медработников прошли специальное дополнительное обследование в Федеральном медико-биологическом центре им. Бурназяна в Москве.

Напомним, жертвами взрыва стали пять человек. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. Росгидромет утверждает, что это было связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Следите за развитием темы Взрыв ракеты на полигоне в Архангельской области
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