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18:15 (мск), источник: Российская газета

После ДТП с автобусом в Перми госпитализированы 22 человека

В результате ДТП с пассажирским автобусом, который врезался в здание на окраине Перми, госпитализированы 22 человека.

Как сообщил ТАСС губернатор Пермского края Максим Решетников, среди пострадавших — восемь детей, они находятся в краевой детской больнице.

Ранее также сообщалось об одной погибшей.

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Региональный СК начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте аварии работают полицейские и следователи-криминалисты.

По предварительным данным городского департамента дорог и транспорта, автобус был технически неисправен, поэтому водитель не справился с управлением и врезался в стену.

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После ДТП с автобусом в Перми госпитализированы 22 человека
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