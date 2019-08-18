00:51 (мск), источник: Аргументы и факты
В Сочи в четырех реках вода поднялась до опасного уровня
Спасатели откачивают воду с улиц города, которые затопило после сильного ливня.
После сильного ливня в Сочи вода в четырех реках поднялась до опасных отметок, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
Речь идет о реках Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста. Отмечается, что они не выходили из берегов. На территории области нет подтопленных домовладений.
За обстановкой в регионе продолжают следить мониторинговые группы.
С 16 по 19 августа в Сочи объявлено штормовое предупреждение, над морем сохраняется угроза формирования смерчей.
Региональные власти подготовились к возможной эвакуации жителей. По распоряжению главы горадминистрации вблизи рек свернуты все палаточные лагеря.
17 августа с утра в центре Сочи пошел сильный ливень, он продолжился в Адлерском районе. Дожди идут также в разных районах курорта. По официальным данным, осадки не вызвали происшествий, но некоторые улицы оказались затоплены. Воду с них откачивают сотрудники МЧС.