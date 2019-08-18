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00:51 (мск), источник: Аргументы и факты

В Сочи в четырех реках вода поднялась до опасного уровня

Спасатели откачивают воду с улиц города, которые затопило после сильного ливня.

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После сильного ливня в Сочи вода в четырех реках поднялась до опасных отметок, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

Речь идет о реках Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста. Отмечается, что они не выходили из берегов. На территории области нет подтопленных домовладений.

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За обстановкой в регионе продолжают следить мониторинговые группы.

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С 16 по 19 августа в Сочи объявлено штормовое предупреждение, над морем сохраняется угроза формирования смерчей.

По данным метеорологов, основной удар стихия нанесет на территории Лазаревского района.

Региональные власти подготовились к возможной эвакуации жителей. По распоряжению главы горадминистрации вблизи рек свернуты все палаточные лагеря.

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17 августа с утра в центре Сочи пошел сильный ливень, он продолжился в Адлерском районе. Дожди идут также в разных районах курорта. По официальным данным, осадки не вызвали происшествий, но некоторые улицы оказались затоплены. Воду с них откачивают сотрудники МЧС.

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