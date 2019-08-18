МВД Киргизии нашло у родственника Атамбаева деньги на финансирование беспорядков

«В ходе обыска была изъята сумка, оставленная Сейитбеком Атамбаевым (сын экс-президента.— “Ъ”) в доме тестя на хранение. В указанной сумке были обнаружены 170 000 сомов ($2,4 тыс.), листы со списками людей, с указанием населенных пунктов, номерами телефонов», — говорится в сообщении ведомства. Также были обнаружены записи с общими расходами на сумму 2,2 млн сомов ($31 тыс.) и $318 тыс.
«По предварительным данным указанные суммы были израсходованы на содержание и финансирование участников митингов и массовых беспорядков», — подчеркнуло ведомство. Сейчас списки тщательно изучаются, и в дальнейшем по ним будет принято законное решение.
Напомним, господин Атамбаев был задержан 8 августа после двухдневного штурма его резиденции, который сопровождался массовыми беспорядками с участием сторонников экс-главы государства. В результате спецоперации погиб один человек, ранено 85.
Накануне стало известно, что в уголовном деле в отношении экс-президента Киргизии, обвиняемого в соучастии в убийстве, коррупции и вооруженном сопротивлении властям, появляются новые эпизоды. Теперь среди прочего он подозревается также в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками. На одном из них был возведен особняк господина Атамбаева в селе Кой-Таш.