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02:00 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД Киргизии нашло у родственника Атамбаева деньги на финансирование беспорядков

Полиция Киргизии обнаружила в доме родственника бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева листы со списками людей и расходами на содержание и финансирование участников прошедших митингов и массовых беспорядков, говорится в сообщении МВД страны. Родственника президента ранее вызывали на допрос в МВД в качестве свидетеля.

«В ходе обыска была изъята сумка, оставленная Сейитбеком Атамбаевым (сын экс-президента.— “Ъ”) в доме тестя на хранение. В указанной сумке были обнаружены 170 000 сомов ($2,4 тыс.), листы со списками людей, с указанием населенных пунктов, номерами телефонов», — говорится в сообщении ведомства. Также были обнаружены записи с общими расходами на сумму 2,2 млн сомов ($31 тыс.) и $318 тыс.

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«По предварительным данным указанные суммы были израсходованы на содержание и финансирование участников митингов и массовых беспорядков», — подчеркнуло ведомство. Сейчас списки тщательно изучаются, и в дальнейшем по ним будет принято законное решение.

Напомним, господин Атамбаев был задержан 8 августа после двухдневного штурма его резиденции, который сопровождался массовыми беспорядками с участием сторонников экс-главы государства. В результате спецоперации погиб один человек, ранено 85.

Накануне стало известно, что в уголовном деле в отношении экс-президента Киргизии, обвиняемого в соучастии в убийстве, коррупции и вооруженном сопротивлении властям, появляются новые эпизоды. Теперь среди прочего он подозревается также в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками. На одном из них был возведен особняк господина Атамбаева в селе Кой-Таш.

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