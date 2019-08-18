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03:01 (мск), источник: Интерфакс

Источник сообщил о проблемах с рулевой тягой у автобуса, попавшего в ДТП в Перми

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — Аварию с участием автобуса в Перми могла спровоцировать в том числе проблема с рулевой тягой, сообщил агентству «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией.

«По предварительной информации, у автобуса были проблемы с рулевой тягой, а это, в частности, могло привести к происшествию. Автобусы (в автопарке перевозчика — ИФ) не новые», — сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

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Рулевые тяги является деталью рулевого управления, задействованы в повороте колес автомобиля. Кроме того, разной длиной рулевых тяг обеспечивается поворот внутреннего и наружного колеса на разные углы, что необходимо для геометрически правильного прохождения колесами поворота.

Как сообщалось, пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение здания в Перми вечером в субботу.

В результате аварии погиб один человек. По последним данным, еще 32 человека, из них 10 детей, получили различные травмы.

Все пострадавшие госпитализированы.

По предварительной информации, дорожную аварию могла спровоцировать техническая неисправность автобуса, из-за которой водитель не справился с управлением. В момент аварии в автобусе находились не менее 50 пассажиров.

По данному факту СКР проводит доследственную проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Глава Перми поручил отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания проверки.

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