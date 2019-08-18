07:08 (мск), источник: ТАСС
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек
ТАСС, 18 августа — В
Более 40 человек погибли, около 100 пострадали в результате взрыва, произошедшего в субботу на свадьбе в столице Афганистана. Об этом в воскресенье сообщило новостное агентство TOLOnews со ссылкой на источники.
Ранее агентство France Presse информировало о 20 раненых, находящихся в медицинских учреждениях города.
Как отмечает TOLOnews, в момент взрыва в здании, где проходила свадьба, находились десятки людей. По свидетельствам очевидцев, на которые ссылается французский источник, на месте трагедии лежали десятки тел.
Движение «Талибан» (запрещено в РФ) отрицает причастность к теракту, сообщает TOLOnews.