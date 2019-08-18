09:12 (мск), источник: ТАСС
После ДТП с автобусом в Перми восемь человек находятся в тяжелом состоянии
ПЕРМЬ, 18 августа. /ТАСС/ — Всего госпитализировано 32 человека.
Восемь пострадавших при ДТП с автобусом, врезавшимся в субботу днем в стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в воскресенье на сайте краевого Минздрава.
«По информации Министерства здравоохранения Пермского края, по состоянию на 08:30 (06:30 мск) госпитализировано 32 пострадавших, из них девять детей в состоянии средней степени тяжести, 23 взрослых (у восьми из них тяжелое состояние). Всем госпитализированы оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
В ДТП, которое, по предварительным данным, произошло