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09:12 (мск), источник: ТАСС

После ДТП с автобусом в Перми восемь человек находятся в тяжелом состоянии

ПЕРМЬ, 18 августа. /ТАСС/ — Всего госпитализировано 32 человека.

Восемь пострадавших при ДТП с автобусом, врезавшимся в субботу днем в стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в воскресенье на сайте краевого Минздрава.

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«По информации Министерства здравоохранения Пермского края, по состоянию на 08:30 (06:30 мск) госпитализировано 32 пострадавших, из них девять детей в состоянии средней степени тяжести, 23 взрослых (у восьми из них тяжелое состояние). Всем госпитализированы оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В ДТП, которое, по предварительным данным, произошло из-за неисправности автобуса, погиб один человек. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела. Глава города Дмитрий Самойлов поручил отстранить перевозчика — компанию «Дизель» — от работы на городских маршрутах до окончания следствия.

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