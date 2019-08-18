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13:48 (мск), источник: ТАСС

СК возбудил дело об убийстве семьи в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве семьи в Ульяновской области, где в частном доме нашли пять тел, в том числе двух малолетних детей. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Следственного комитета России.

Ранее об обнаружении тел в селе Патрикеево сообщила региональная прокуратура. Неподалеку впоследствии нашли тело подростка.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “а, в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (“Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего”)», — говорится в сообщении.

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