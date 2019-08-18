13:48 (мск), источник: ТАСС
СК возбудил дело об убийстве семьи в Ульяновской области
УЛЬЯНОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве семьи в Ульяновской области, где в частном доме нашли пять тел, в том числе двух малолетних детей. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Следственного комитета России.
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