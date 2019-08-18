Убивший семью подросток оставил предсмертную записку

Дело открыто по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), сказали в ведомстве.
По данным СКР, около 11:00 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, 69- и 42-летних женщин, а также двух малолетних детей 4-х лет. Погибшие являлись членами одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, также являвшегося родственником погибших, уточнили в пресс-службе.
По одной из версий следствия, как отметили в СКР, «подросток расправился с членами своей семьи, после чего свел счеты с жизнью».
Как рассказали в пресс-службе, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
По факту убийства проверку также проводит прокуратура Ульяновской области.
В пресс-службе ведомства «Интерфаксу» сообщили, что подросток оставил предсмертную записку. «Проверяется версия о наличии у погибшего мальчика психических заболеваний, хотя он отличник, участник многих олимпиад», — сказали в прокуратуре.
Собеседник агентства отметил, что по предварительным данным, в записке подросток написал, что он «решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой».
В областной прокуратуре добавили, что молодой человек убил мать, отца, брата, сестру и бабушку.
Как отметили в пресс-службе, мальчик участвовал в конкурсе «Умники и умницы». Прокуратура проверит работу районных органов системы профилактики в связи с инцидентом.