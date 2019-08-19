07:39 (мск), источник: Известия
США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили первый отчет американской разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Документы опубликовал Национальный архив безопасности.
Один из первых докладов о катастрофе был направлен госсекретарю Джорджу Шульцу 2 мая. Согласно отчету, американцы ставили под сомнение подлинность официальных данных о погибших.
Так, ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря США Мортон Абрамовиц писал, что все разведывательное сообщество считает чепухой сообщения о двух погибших.
«Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью — до 70 человек», — пояснял он.
Разведка США полагала, что погибших в результате взрыва четвертого энергоблока должно быть больше
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока. Один сотрудник ЧАЭС погиб от взрыва, еще один скончался от полученных ранений в больнице Припяти.
В первые месяцы после катастрофы скончались еще 28 человек, из 134 сотрудников и пожарных, ликвидировавших последствия аварии.
7 августа сообщалось, что памятник героям — ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС откроют в Уфе.