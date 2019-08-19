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07:39 (мск), источник: Известия

США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В США рассекретили первый отчет американской разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Документы опубликовал Национальный архив безопасности.

Один из первых докладов о катастрофе был направлен госсекретарю Джорджу Шульцу 2 мая. Согласно отчету, американцы ставили под сомнение подлинность официальных данных о погибших.

Так, ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря США Мортон Абрамовиц писал, что все разведывательное сообщество считает чепухой сообщения о двух погибших.

Абрмовиц отметил масштаб разрушений и указал, что дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывала около ста человек, а ночная порядка 25−35.
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«Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью — до 70 человек», — пояснял он.

Разведка США полагала, что погибших в результате взрыва четвертого энергоблока должно быть больше из-за силы взрыва или облучения.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока. Один сотрудник ЧАЭС погиб от взрыва, еще один скончался от полученных ранений в больнице Припяти.

В первые месяцы после катастрофы скончались еще 28 человек, из 134 сотрудников и пожарных, ликвидировавших последствия аварии.

Радиоактивный выброс распространился на территории Украинской ССР, Белорусской ССР и РСФСР. От облучения пострадали более 2 млн человек, десятки погибли в течение нескольких лет.

7 августа сообщалось, что памятник героям — ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС откроют в Уфе.

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