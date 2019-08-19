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11:13 (мск), источник: Ведомости

Две мониторинговые станции перестали передавать данные после взрыва под Архангельском

Две станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали передавать данные через два дня после взрыва под Северодвинском, сообщил The Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Источник: РИА "Новости"

Со станциями связались сразу после приостановки передачи данных, рассказал Зербо. Российские чиновники ответили, что испытывают проблемы с сетью и связью. Зербо отказался предположить причины сбоя.

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Эти станции входят в международную сеть, созданную для мониторинга соблюдения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поясняет газета. Они фиксируют количество радиоактивных частиц в воздухе.

На полигоне в Архангельской области 8 августа произошел взрыв во время испытаний реактивного двигателя. Пять сотрудников «Росатома» погибли и еще трое пострадали. В Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места взрыва, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет.

The New York Times писала со ссылкой на источники, что в Архангельской области проходили испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Эту версию поддержал президент США Дональд Трамп.

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