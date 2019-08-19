14:07 (мск), источник: РИА Новости
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
АНКАРА, 19 авг — РИА Новости. Сирийские ВВС атаковали турецкий военный конвой в провинции Идлиб, сообщило DHA.
По информации турецкого агентства, военные передвигались в районе
Ранее сирийское государственное телевидение со ссылкой на МИД страны заявило, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и движутся в сторону
Мухафаза Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии. Помимо вооруженной оппозиции, там базируется «Джебхат ан-Нусра"*.
Недавно в
Командование Вооруженных сил арабской республики заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по «сочинскому договору».
Речь идет о документе, подписанном между Москвой и Анкарой в сентябре прошлого года. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны. Турция должна была гарантировать безопасность отступления.
Пятого августа армия Асада возобновила операцию
*Террористическая организация, запрещенная в России.