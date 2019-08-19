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14:07 (мск), источник: РИА Новости

Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ

АНКАРА, 19 авг — РИА Новости. Сирийские ВВС атаковали турецкий военный конвой в провинции Идлиб, сообщило DHA.

Источник: РИА "Новости"

По информации турецкого агентства, военные передвигались в районе Хан-Шейхуна между наблюдательными пунктами по контролю над зоной деэскалации. Информации о пострадавших нет.

Ранее сирийское государственное телевидение со ссылкой на МИД страны заявило, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и движутся в сторону Хан-Шейхуна, бои за который ведет армия Башара Асада.

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Ситуация в провинции Идлиб

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Мухафаза Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии. Помимо вооруженной оппозиции, там базируется «Джебхат ан-Нусра"*.

Недавно в Нур-Султане прошли переговоры по деэскалации в регионе, а 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня.

Командование Вооруженных сил арабской республики заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по «сочинскому договору».

Речь идет о документе, подписанном между Москвой и Анкарой в сентябре прошлого года. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны. Турция должна была гарантировать безопасность отступления.

Пятого августа армия Асада возобновила операцию из-за невыполнения условий: бандформирования, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийских военных на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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