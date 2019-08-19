Президент РФ впервые прокомментировал ЧП под Северодвинском

«Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады наших экспертов, и военных экспертов, и гражданских — мы серьезных изменений там не видим», — сказал Путин перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник.
В то же время Путин отметил, что принимаются превентивные меры, «чтобы не было никаких неожиданностей».
Путин также сообщил, что все погибшие и пострадавшие в результате аварии на полигоне под Северодвинском будут представлены к госнаградам.
«Люди, которые, к сожалению, пострадали или погибли, безусловно выполняли важнейшую государственную функцию, все они будут представлены к государственным наградам Российской Федерации», — сказал Путин.
Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. Позднее в госкорпорации «Росатом» заявили, что взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.
В результате трагедии погибли семь человек — пять сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома». В госкорпорации трагедию объяснили «стечением обстоятельств», которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.
Власти Северодвинска 8 августа и Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.
Шведские СМИ сообщали, что никаких радиационных аномалий в Скандинавии после взрыва на военном полигоне на севере России зафиксировано не было.
Позднее президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент, заявил, что США обладают технологией, подобной той, что привела к взрыву жидкостной двигательной установки в Архангельской области 8 августа, но более продвинутой.
В интервью «Голосу Америки» советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя инцидент на военном полигоне под Северодвинском, отмечал, что во время испытания «очевидно, что что-то пошло не так». Болтон добавил, что данное происшествие свидетельствует о том, что Россия «пытается произвести технический прогресс в своих возможностях по доставке ядерного оружия».