04:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Возмещение НДС за неоплаченный газ сочли хищением
Бывшего гендиректора «Газпром межрегионгаз Пятигорск» будут судить по обвинению в мошенничестве.
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» Аркадия Деревянко, обвиняемого в махинациях с НДС на сумму более 1 млрд руб. Аркадий Деревянко вину не признает, а его защита отмечает, что в деле речь идет о возмещении налога за газ, приобретенный ООО, но неоплаченный и, возможно, похищенный потребителями. После того как в суде была установлена необоснованность возмещения, всю возмещенную сумму вернули налоговым органам.
Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, курирующий Северный Кавказ, утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» Аркадия Деревянко, направив его для рассмотрения по существу в Пятигорский городской суд Ставропольского края.
Главным управлением МВД по
В свою очередь, адвокат Павел Лапшов, представляющий Аркадия Деревянко, сообщил «Ъ», что в уголовном деле, которое предстоит рассмотреть суду, более 100 томов.
Господин Лапшов подчеркнул, что его подзащитный, бывший
Защитник рассказал, что руководители «Газпром межрегионгаз Пятигорск» задолго до того, как предприятие возглавил Аркадий Деревянко, направляли в ФНС документы о возмещении НДС по газу, который приобретался ООО и направлялся потребителям, но последними в силу разных причин не оплачивался. Никакого криминала в этом не было до тех пор, пока уже в бытность гендиректором ООО Аркадия Деревянко суд вынес решение в пользу ФНС. Налоговикам, отметил господин Лапшов, предприятие вернуло спорную сумму, из которой, по его словам, обвиняемый не потратил на себя ни копейки. «Речь идет об арбитражном споре, который искусственно перевели в уголовную плоскость», — отметил защитник.
Несмотря на обвинение в совершении преступления, за которое предусмотрено до десяти лет заключения, Аркадий Деревянко не задерживался и не арестовывался судом, однако находился под подпиской о невыезде вначале в Пятигорске, а затем в Кемерово, где он работал.
Интересно, что в свое время заместителем Аркадия Деревянко в ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» числился скандально известный Рауль Арашуков.
Аркадий Деревянко, уличив последнего в неблаговидных поступках, добился его отставки. Правда, Рауль Арашуков вскоре устроился в ставропольский межрегионгаз, а затем и вовсе стал советником гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». При этом он не раз обещал «посадить» своего гонителя. Напомним, что сейчас
Николай Сергеев