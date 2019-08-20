00:49 (мск), источник: РИА Новости
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Житель области
Мэллон провел десять дней в реанимации. Когда мужчина наконец очнулся, врачи обнаружили, что он частично потерял память.
«Я видела, как он пришел в себя, но он был
После этого Крис еще несколько недель находился под присмотром врачей. Он заболел пневмонией, и его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
Согласно первоначальным прогнозам медиков, на восстановление должно было уйти полтора года, но уже через месяц мужчина смог вернуться домой.
Мэллону пока запрещены занятия спортом и любая интенсивная двигательная активность. Он оглох на левое ухо, потерял обоняние и перестал чувствовать вкус еды.