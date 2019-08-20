03:20 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Алексею Хотину поменяли семь миллиардов на двести
В деле «Югры» рекордно выросла растрата.
Как стало известно «Ъ», в громком уголовном деле о хищении денежных средств из обанкротившегося банка «Югра» многократно выросла сумма ущерба. В связи с этим всем фигурантам этого расследования, включая бывшего владельца банка Алексея Хотина, предъявлено новое обвинение. Если в прежней редакции им инкриминировалась растрата из «Югры» всего 7,5 млрд руб., то теперь речь идет уже более чем о 200 млрд руб. Своей вины в этом преступлении никто из обвиняемых не признает.
По данным «Ъ», новый поворот в уголовном деле, возбужденном ГСУ Следственного комитета России (СКР) по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) 18 апреля 2019 года, произошел в середине июня, когда у следствия появилось связующее звено между заемщиками и руководством «Югры». Им стала
Буквально в тот же день его соединили в одно производство с основным делом. Его фигурантами являются все те же Алексей Хотин, Алексей Нефедов и Дмитрий Шиляев, а также коммерсанты Дмитрий Лебедев, Сергей Суменков, Оксана Ермакова и Василий Дорохин.
А вот фамилия госпожи Черновой в нем не фигурировала. Задержали ее 14 июня и на следующий день по ходатайству следователя Басманный райсуд отправил ее в СИЗО. Одним из оснований стал тот факт, что после возбуждения уголовного дела в отношении соучастников Нина Чернова «приняла меры по получению шенгенской визы, что свидетельствует о создании ею условий для того, чтобы скрыться от органов следствия».
По версии следствия, происходило это путем выдачи Ниной Черновой «заведомо невозвратных кредитов и неисполнения заемщиками условий кредитных договоров в части непогашения процентов и основного долга». Впрочем, 20 июня, когда
По данным «Ъ», Нине Черновой вменили соучастие в хищении уже более 200 млрд руб. Аналогичное обвинение вынесено в адрес и остальных фигурантов расследования, в том числе Алексея Хотина.
Основанием для отзыва у кредитного учреждения в июле 2017 года лицензии стало отсутствие адекватных резервов и финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физических лиц, доля таких кредитов составила около 90%. Сейчас, по данным ООО «Вектор права», которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку «Югра» по работе с проблемными активами, в работе у них 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб.
При этом следствие не стало обращаться в суд с ходатайством об избрании в отношении
Один из участвующих в деле защитников в разговоре с «Ъ» предположил, что, отправив Нину Чернову в СИЗО, следствие, очевидно, надеется не только добиться от нее признательных показаний, но и дает понять главному фигуранту дела Алексею Хотину, что подобная участь может ожидать и его. Вполне вероятно, что бывший владелец «Югры» и другие
По данным «Ъ», с просьбой прекратить или содействовать изменению меры пресечения адвокаты фигурантов уголовного дела недавно обратились к генпрокурору Юрию Чайке и председателю СКР Александру Бастрыкину. По словам защитников, даже домашний арест не дает возможности их клиентам, несмотря на отказ признать вину, погасить ущерб.
Официально адвокаты фигурантов дела комментировать ситуацию не стали.
Отметим также, что на днях следствие объявило в розыск четырех коммерсантов, фирмы которых получили в «Югре» якобы заведомо невозвратные кредиты, суммы которых никак не соответствовали масштабам деятельности их организаций.
Речь идет о генеральных директорах ООО «Билдинг групп» Сергее Суменкове, ООО «Восток» Дмитрии Лебедеве, ООО «Главтехкомплект» Оксане Ермаковой и ООО «Капстрой» Василии Дорохине.
Два других ООО сейчас находятся в стадии ликвидации.
Олег Рубникович