03:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Черноморский участок уже не вернуть
Суд отказал прокурорам и Росимуществу в истребовании «дачи Сердюкова».
Как стало известно «Ъ», вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края о судьбе участка на побережье в пригороде Анапы, на котором расположена так называемая дача Анатолия Сердюкова: суд отказал Росимуществу и военной прокуратуре в ее истребовании из владения ООО «Ситиинжиниринг». Суд сослался на то, что Росимущество пропустило сроки исковой давности, обжалуя законность покупки компанией объектов недвижимости на участке. Спорная территория была передана от муниципалитета военным в 2010 году по просьбе тогдашнего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, а затем участок был продан как непрофильный актив Минобороны.
Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд (ААС) подтвердил законность решения Краснодарского арбитражного суда в споре о судьбе участка на побережье Черного моря в пригороде Анапы (поселок Большой Утриш), на котором расположена так называемая дача Сердюкова: в истребовании участка из владения ООО «Ситиинжиниринг», на чем настаивало теруправление Росимущества, судом отказано, говорится в материалах 15-го ААС.
Суд сослался на то, что ведомство заявило о своих претензиях на участок в 2013 году, а иск об истребовании из незаконного владения коммерческой структуры расположенных на участке строений поступил в суд только в 2017 году, что свидетельствует о пропуске Росимуществом сроков исковой давности.
Также суд отказал военной прокуратуре Южного военного округа (ЮАО) в аннулировании договора
Московская компания «Ситиинжиниринг» является владелицей двух объектов, носящих неофициальное название «дача Сердюкова», один из них расположен на побережье Азовского моря (резиденция в поселке Пересыпь), второй — в поселке Утриш в пригороде Анапы (гостевой дом и хозяйственные постройки).
В частности, территория под Анапой принадлежала муниципалитету, куда господин Сердюков в 2010 году лично обратился с просьбой безвозмездно передать военным землю и строения с целью возведения радиолокационной станции для Черноморского флота. После получения участка военное ведомство передало его ГУП «Окружной материальный склад (ОМС) Московского округа ВВС и ПВО», вскоре преобразованное в ОАО, которым руководил Максим Закутайло.
В сентябре 2011 года ОМС признал находящееся на его балансе имущество в Анапе непрофильным и продал его ООО «Ситиинжиниринг» за 110,4 млн руб. В 2013 году Максим Закутайло стал фигурантом уголовного дела, в котором наряду с другими эпизодами фигурировала сделка с участком в Анапе, который, как считало следствие, Максим Закутайло и другие лица продали на 57 млн руб. дешевле рыночной стоимости.
В 2013 году Росимущество и военная прокуратура обратились в суд с иском о возврате участка государству, спор прошел множество инстанций, в 2017 году все ранее принятые решения были отменены заместителем председателя Верховного суда—председателем судебной коллегии по экономическим спорам Олегом Свириденко.
При новом рассмотрении Росимущество и прокуратура доказывали, что участок не подлежал приватизации, так как находится в курортной зоне, однако суд в итоге счел, что ООО «Ситиинжиниринг» является добросовестным приобретателем.
В
Анна Перова, Краснодар