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03:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Черноморский участок уже не вернуть

Суд отказал прокурорам и Росимуществу в истребовании «дачи Сердюкова».

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края о судьбе участка на побережье в пригороде Анапы, на котором расположена так называемая дача Анатолия Сердюкова: суд отказал Росимуществу и военной прокуратуре в ее истребовании из владения ООО «Ситиинжиниринг». Суд сослался на то, что Росимущество пропустило сроки исковой давности, обжалуя законность покупки компанией объектов недвижимости на участке. Спорная территория была передана от муниципалитета военным в 2010 году по просьбе тогдашнего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, а затем участок был продан как непрофильный актив Минобороны.

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд (ААС) подтвердил законность решения Краснодарского арбитражного суда в споре о судьбе участка на побережье Черного моря в пригороде Анапы (поселок Большой Утриш), на котором расположена так называемая дача Сердюкова: в истребовании участка из владения ООО «Ситиинжиниринг», на чем настаивало теруправление Росимущества, судом отказано, говорится в материалах 15-го ААС.

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Суд сослался на то, что ведомство заявило о своих претензиях на участок в 2013 году, а иск об истребовании из незаконного владения коммерческой структуры расположенных на участке строений поступил в суд только в 2017 году, что свидетельствует о пропуске Росимуществом сроков исковой давности.

Также суд отказал военной прокуратуре Южного военного округа (ЮАО) в аннулировании договора купли-продажи, заключенного в сентябре 2011 года между ОАО «Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО» и ООО «Ситиинжиниринг», предметом которого был участок площадью 0,9 га в поселке Большой Утриш. Суд пришел к выводу, что признание договора недействительным не восстановит нарушенные сделкой права РФ.

Московская компания «Ситиинжиниринг» является владелицей двух объектов, носящих неофициальное название «дача Сердюкова», один из них расположен на побережье Азовского моря (резиденция в поселке Пересыпь), второй — в поселке Утриш в пригороде Анапы (гостевой дом и хозяйственные постройки).

Оба участка оказались в ведении структур Минобороны при непосредственном участии тогдашнего главы военного ведомства Анатолия Сердюкова.
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В частности, территория под Анапой принадлежала муниципалитету, куда господин Сердюков в 2010 году лично обратился с просьбой безвозмездно передать военным землю и строения с целью возведения радиолокационной станции для Черноморского флота. После получения участка военное ведомство передало его ГУП «Окружной материальный склад (ОМС) Московского округа ВВС и ПВО», вскоре преобразованное в ОАО, которым руководил Максим Закутайло.

В сентябре 2011 года ОМС признал находящееся на его балансе имущество в Анапе непрофильным и продал его ООО «Ситиинжиниринг» за 110,4 млн руб. В 2013 году Максим Закутайло стал фигурантом уголовного дела, в котором наряду с другими эпизодами фигурировала сделка с участком в Анапе, который, как считало следствие, Максим Закутайло и другие лица продали на 57 млн руб. дешевле рыночной стоимости.

Однако в приговор Максиму Закутайло сделка с участком в Анапе не вошла, так как уголовное преследование в этой части было прекращено.
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В 2013 году Росимущество и военная прокуратура обратились в суд с иском о возврате участка государству, спор прошел множество инстанций, в 2017 году все ранее принятые решения были отменены заместителем председателя Верховного суда—председателем судебной коллегии по экономическим спорам Олегом Свириденко.

При новом рассмотрении Росимущество и прокуратура доказывали, что участок не подлежал приватизации, так как находится в курортной зоне, однако суд в итоге счел, что ООО «Ситиинжиниринг» является добросовестным приобретателем.

В пресс-службе Росимущества РФ и военной прокуратуры ЮВО на запросы «Ъ» не ответили. В ООО «Ситиинжиниринг» также не стали комментировать решение суда, сославшись на то, что все доводы компании изложены в материалах процесса.

Анна Перова, Краснодар

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