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05:36 (мск), источник: РИА Новости

Марк Захаров попал в реанимацию, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Советский и российский режиссер театра и кино, народный артист СССР Марк Захаров госпитализирован в одну из клиник Москвы, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Источник: РИА "Новости"

Утверждается, что 85-летний худрук театра «Ленком» находится в реанимации. По предварительным данным, врачи диагностировали у Захарова двустороннее воспаление легких, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа (ныне — Российский университет театрального искусства — ГИТИС). С 1973 года является главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (ныне — «Ленком»).

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Среди самых успешных работ режиссера спектакли «В списках не значился», «Парень из нашего города», «Юнона и Авось», «Безумный день или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад».

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, среди них «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».

Захаров является автором и соавтором сценариев к таким фильмам, как «Звезда пленительного счастья», «Белое солнце пустыни», «Узник замка Иф».

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