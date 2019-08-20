WSJ: уже четыре мониторинговые станции не передают данные после взрыва под Северодвинском

Как сообщил The Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо, 13 августа перестала поступать информация от станций в чукотском городе Билибино и алтайском селе Залесово. Все четыре станции измеряют количество радиоактивных частиц в воздухе. Еще одна такая станция находится в Уссурийске, она работает без перебоев, уточнил господин Зербо.
«Эксперты продолжают обращаться к российским коллегам, чтобы как можно скорее возобновить работу (станций.— “Ъ”)», — добавил исполнительный секретарь. Как напоминает WSJ, российская сторона первоначально объяснила неполадки «проблемами со связью». Когда именно станции возобновят передачу данных, пока не известно. Представители посольства РФ в Вашингтоне переадресовали вопросы о станциях российским властям.
ДВЗЯИ был принят в 1996 году, он запрещает «любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв» в любом месте на земном шаре независимо от его мощности. В рамках договора создана Международная система мониторинга. Она включает объекты для сейсмологического, гидроакустического, инфразвукового, радионуклидного (отслеживают уровень радиации) мониторинга. В частности, в РФ находится восемь станций радионуклидного мониторинга, из них четыре — в Кирове, Билибино, Уссурийске и Залесово. В Дубне располагается лаборатория по радионуклидному мониторингу.
Напомним, в результате взрыва под Северодвинском погибли пять человек, более десяти пострадали. Позже примерно в 40 км от места ЧП было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. Росгидромет уверяет, что это было связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Источники The Moscow Times также утверждали, что врачи, лечившие пострадавших, не знали, что те заражены радиацией, и у одного из медиков якобы выявили радиоактивный изотоп в мышечной ткани. Минздрав эту информацию не подтвердил.