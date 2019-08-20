10:28 (мск), источник: BFM.ru
Похитившие моряков у берегов Камеруна пираты вышли на связь
Как сообщил источник в
Пираты, похитившие восемь человек, в том числе троих российских моряков с судна «Мармалайта» у берегов Камеруна, вышли на связь. Об этом сообщил РИА Новости источник в
По словам собеседника агентства, состояние похищенных моряков нормальное, им передают лекарства от малярии. «Раненых, больных нет. Передают одежду и медикаменты от малярии», — сказал источник.
Пятнадцатого августа на рейде порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно «Мармалайта», которое следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из