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10:28 (мск), источник: BFM.ru

Похитившие моряков у берегов Камеруна пираты вышли на связь

Как сообщил источник в компании-работодателе, пока никаких требований они не озвучивали.

Пираты, похитившие восемь человек, в том числе троих российских моряков с судна «Мармалайта» у берегов Камеруна, вышли на связь. Об этом сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе. По его словам, пока никаких требований не выдвигалось.

По словам собеседника агентства, состояние похищенных моряков нормальное, им передают лекарства от малярии. «Раненых, больных нет. Передают одежду и медикаменты от малярии», — сказал источник.

Пятнадцатого августа на рейде порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно «Мармалайта», которое следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска. Остальные захваченные — немцы. Само судно похищено не было. Четверо членов экипажа, оставшиеся на судне, передали послание, полученное от пиратов, что те вскоре выйдут на связь. По данным онлайн-портала по отслеживанию движения судов Marinetraffic, с 17 августа «Мармалайта» стоит в порту Дуалы.

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