12:06 (мск), источник: РИА Новости
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
«Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности в связи с утратой доверия», — говорится в распоряжении главы правительства.
Иванова задержали в июле, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, он при посредничестве директора департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв Менеджмент» Алексея Копейкина в 2017—2019 годы получил от «неустановленных лиц» не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство.
Иванову грозит до 15 лет лишения свободы и кратный штраф, свою вину он признал. Сейчас бывший заместитель главы ПФР находится в СИЗО.
Копейкина же, бывшего сотрудника ФСБ, подозревают в посредничестве. По данным следствия, «неустановленные лица» ежемесячно переводили ему на счет 200 тысяч рублей, которые в конечном итоге полагались Иванову.