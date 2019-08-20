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12:46 (мск), источник: Интерфакс

В МИД РФ назвали добровольной передачу данных со станций мониторинга радиации

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга ядерных испытаний является добровольной, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: Reuters

«Во-первых, необходимо иметь в виду, что передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга для любой страны является сугубо добровольным делом», — сказал Рябков «Интерфаксу». Так он прокомментировал заявления представителей Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) о том, что Россия прекратила передачу данных с нескольких станций мониторинга ядерных испытаний, расположенных на ее территории.

Источник: Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

«Во-вторых, временный технический секретариат подготовительной комиссии ОДВЗЯИ, который координирует эту работу, в своем мандате имеет только и исключительно тематику, относящуюся к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сюда же примыкают национальные моратории, введенные ядерными державами», — отметил замминистра.

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Он подчеркнул, что инцидент в Архангельской области «не должен иметь никакого отношения к деятельности» временного технического секретариата.

«Исчерпывающие разъяснения о том, что произошло и какие последствия это событие имело, были даны профильными структурами и комментарии все были сделаны, в том числе на высшем уровне», — заявил российский дипломат.

«К разработке тех или иных видов вооружений мандат ВТС ПК ОДВЗЯИ отношений не имеет», — подчеркнул Рябков.

Вместе с тем, как отметил замглавы МИД РФ, «вместо того, чтобы фокусироваться на эпизоде, который не несет никаких экологических рисков, либо каких-то иных рисков для окружающей среды, населения, персонала, СМИ, которые раскручивают эту тему, могли бы озаботиться тем, по какой причине ДВЗЯИ до сих пор не вступил в силу».

«Причина одна — это линия Вашингтона на отказ от ратификации договора. Без американской ратификации, видимо, и другим странам, которые еще не сделали это и от позиции которых зависит вступление договора в силу, гораздо сложнее решится на данный шаг. И мы призываем сосредоточиться именно на этих моментах, а не пытаться создавать некую сенсацию на пустом месте», — заявил Рябков.

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