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14:34 (мск), источник: РИА Новости

Кремль назвал разговоры о «радиоактивном облаке» под Архангельском абсурдом

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает все данные по аварии в Архангельской области, разговоры о некоем «радиоактивном облаке» являются абсурдными, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Предлагаю вам ориентироваться на заявления, которые в этой связи сделал вчера президент, который сказал, что никакой опасности нет… Все власти работают, с тем чтобы не допустить какой-то опасности малейшей для граждан России в связи с этой нештатной ситуацией», — сказал Песков, говоря о сообщениях о том, что станции мониторинга радиации в Кирове и Дубне перестали подавать информацию после ЧП в Архангельской области 8 августа.

Он пояснил, что не знает, кому подведомственны станции и почему они передают или не передают те или иные данные, но отметил, что президент получает всю полноту информации.

«Карта, как радиоактивное облако могло бы распространяться после аварии. Сама по себе формулировка достаточно абсурдна. Еще раз предлагаю вам ориентироваться на заявление главы государства», — прокомментировал Песков опубликованную в соцсетях карту того, как радиоактивное облако теоретически могло распространяться после аварии.

Глава государства получает информацию о том, что там происходит. Что касается работы станций, еще раз повторяю, это не входит в нашу компетенцию. Здесь я ничего не могу сказать, я не знаю, что это за станции, передают они, должны они передавать или не должны они передавать.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Также были высказаны экспертные разъяснения, к которым «нечего добавить», заметил Песков. «У нас есть соответствующие органы, которые занимаются, обеспечивают работу этих станций. Нет никаких сомнений, что они выполняют свои функции в должном объёме», — заключил он.

На полигоне Минобороны России в Архангельской области 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Минобороны сообщало, что погибли два человека. Позднее «Росатом» сообщил о гибели пяти своих сотрудников. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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