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16:50 (мск), источник: Интерфакс

Две станции замера радиации в РФ возобновили работу

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — В сообщении ОДВЗЯИ упоминаются станции в Билибино и поселке Пеледуй — о сбоях работы в Пеледуе ранее не сообщалось.

В России после сбоя восстановили работу две станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере. Об этом написал во вторник в твиттере исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.

По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.

Ранее сообщалось о проблемах на станции в Билибино. Упоминание о сбоях работы на станции в Пеледуе появилось впервые.

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Ранее в ОДВЗЯИ сообщили СМИ, что радионуклидные станции в Дубне, Кирове, Билибино (Чукотский АО) и Залесово (Алтайский край) прекратили передавать данные вскоре после инцидента на полигоне под Северодвинском.

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. Позднее в госкорпорации «Росатом» заявили, что взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли семь человек — пять сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома».

Власти Северодвинска 8 августа и Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.

Спустя неделю после взрыва в Управлении по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявили, что на севере страны зафиксировали повышенный радиоактивный фон. Сообщалось, что в воздухе в районе станции в Сванховде были обнаружены незначительные объемы радиоактивного йода.

Президент РФ Владимир Путин 19 августа заверил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на полигоне под Северодвинском нет, ситуация контролируется, приняты превентивные меры.

Мониторинг по ДВЗЯИ в России

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Российский сегмент международной системы мониторинга организации по ДВЗЯИ предполагает наличие 32 объектов (шести основных и 13 вспомогательных сейсмических станций, четырех инфразвуковых станций, восьми радионуклидных станций и одной радионуклидной лаборатории), Национального центра данных (НЦД) в г. Дубна и независимой подсистемы глобальной системы связи, сказано на сайте постпредства РФ при международных организациях в Вене. Там же указано, что национальным органом по ДВЗЯИ является Минобороны РФ, а генеральным подрядчиком создания, сертификации и оборудования станций мониторинга и системы связи является 12-е главное управление Минобороны.

На сайте Минобороны указано, что радионуклидные станции этой системы обеспечивают непрерывный мониторинг уровня радиоактивности в воздухе, а инфразвуковые станции предназначены для регистрации инфразвуковых колебаний от воздушных и наземных ядерных взрывов. Информация с этих станций поступает в Национальный центр данных в Дубне, а оттуда по выделенному каналу передается в Международный центр данных в Вене.

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