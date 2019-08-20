21:32 (мск), источник: Lenta.Ru
Российскую чиновницу заподозрили в сравнении пострадавших от наводнения с бичами
Начальницу управления
«Он [Владимир Путин] приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у нее. Одеты черте как, два класса образования. Они сидят в тепле, с теплым туалетом, с чистой постелью, — то, чего у них не было в их хлеву. Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья», — говорит женщина на аудиозаписи.
Как утверждает женщина на записи, губернатор сказал, что она должна находиться в Тулуне. На это она говорит, что «не видит смысла туда таскаться».
«Я еще раз говорю: любые мои комментарии будут выглядеть неубедительно. Я хочу дождаться экспертизы», — сказала она.
Как пишет «Московский комсомолец», оператор
27 июля в Иркутской области началась вторая волна паводка, причиной стали ливни. На следующий день уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку в 700 сантиметров. Утром 30 июля вода поднялась до 1016 сантиметров,