21:50 (мск), источник: РИА Новости
Умерла народная артистка России Александра Назарова
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На 80 году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова, сообщили в театре имени Ермоловой, где трудилась актриса.
«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», — рассказали в театре.
О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, среди которых «Граница. Таежный роман», «Бригада», «Ночной дозор», «Елки 1914». Многим актриса известна по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале «Моя прекрасная няня».
Назарова также озвучивала фильмы. Ее голос можно услышать в фильмах «Сорвиголова», «Матрица. Перезагрузка», «Плохой Санта», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1», «Интерстеллар», «Безумный Макс. Дорога Ярости».
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