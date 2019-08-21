05:15 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Спецназ охранял бизнесмена как вещь
Его командир получил в приговоре скидку за «Норд-Ост».
Как стало известно «Ъ», Преображенский райсуд Москвы приговорил к трем с половиной годам заключения бывшего командира отряда центра специального назначения ФГУП «Охрана» Росгвардии Романа Егорова. Суд решил, что подполковник Егоров превысил должностные полномочия, организовав с использованием подчиненных охрану члена совета директоров «М. Видео» Павла Бреева и членов его семьи. Для спецназовца Егорова, участвовавшего в освобождении заложников, захваченных в ходе мюзикла «Норд-Ост», гособвинение требовало 10-летний срок.
Оглашение приговора подполковнику Егорову длилось пять часов. Председательствующая на процессе Валерия Чеботарь признала офицера виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
При этом в ходе прений сторон гособвинение требовало признать офицера виновным в получении взяток (ст. 290 УК), назначить за это ему десять лет колонии общего режима, а также взыскать с него штраф в двукратном размере взятки — 5 млн руб. Защита подсудимого просила, в свою очередь, полностью оправдать подполковника за отсутствием в его действиях состава преступления.
Судья Валерия Чеботарь с учетом того, что Роман Егоров является ветераном боевых действий, участвовал в освобождении заложников, захваченных в 2002 году террористами в театральном центре на Дубровке, имеет на иждивении престарелых родителей и троих детей, а своими действиями не причинил ФГУП «Охрана» материального ущерба, приговорила спецназовца к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.
По версии ГСУ СКР по Москве, подполковник Егоров заключил в феврале 2017 года с членом совета директоров и одним из основателей компании «М. Видео» Павлом Бреевым договор на охрану имущества бизнесмена.
Полицейские жили на территории усадьбы бизнесмена в элитном поселке недалеко от деревни Ангелово Красногорского района, сопровождали его во время деловых поездок по Москве и области, а также охраняли его супругу и детей.
За это, по данным следствия, господин Бреев ежемесячно переводил на сбербанковскую карту Visa Gold господина Егорова по 250 тыс. руб.
По ходу расследования данного эпизода в деле появились два новых, связанных с вознаграждениями господина Егорова в 200−300 тыс. руб. за оказание разовых услуг по личной охране членов семьи господина Бреева.
В окончательной редакции господину Егорову было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и двум эпизодам по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Тогда в результате выяснения отношений между охраной авторитетного предпринимателя Дмитрия Павлова (Павлик), в которую входили спецназовцы Росгвардии, и силовиками
Юрий Сенаторов