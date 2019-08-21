07:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Оправданный по обвинению в ОПС сел за группу
Вынесен первый приговор одному из организаторов «молдавской схемы».
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Александра Григорьева обвиняли в хищении средств московского банка «Западный» и ростовского банка «Донинвест».
По версии обвинения, Александр Григорьев осенью 2013 года установил контроль над «Западным». После этого банкир с питерскими предпринимателями Антоном Тарасовым и Олегом Васильевым (находятся в международном розыске) организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц.
Спустя два месяца Александр Григорьев купил банк «Донинвест». Чтобы избежать внимания со стороны ЦБ РФ, банкир оформил покупку на своих знакомых, записав на каждого долю в пределах 10%. В числе номинальных владельцев «Донинвеста» оказались его знакомая Оксана Ермакова и родственник Денис Волчков, который впоследствии был назначен
По версии следствия, хищения в «Донинвесте» совершались по той же схеме, что и в «Западном». В эту незаконную деятельность Александр Григорьев вовлек председателя правления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову, которые, используя свое служебное положение, подписывали кредитные договоры с подставными фирмами, через которые выводились средства.
Московские юристы Оксана Ермакова и Ринат Юсупов занимались изготовлением подложных документов, создающих видимость реальной хозяйственной деятельности фиктивных заемщиков и наличия залога.
Никто из подсудимых свою вину не признал. В своих показаниях следствию Александр Григорьев, в частности, сообщал, что в «Западном» он занимал должность президента, которая была лишь представительской и не давала ему права подписи
Однако представленные обвинением доказательства и свидетельские показания были признаны судом убедительными. В частности, против подсудимых свидетельствовал Григорий Кулеша, который в 2017 году был осужден за хищения в «Донинвесте». Он пошел на сделку со следствием, и его судили в особом порядке. В итоге Александр Григорьев, Алла Калитванская, Светлана Гуленкова и Денис Волчков были признаны виновными в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Отметим, что суд не признал виновность осужденных в создании и участии в организованном преступном сообществе (ст. 10 УК РФ), квалифицировав их организацию как «преступная группа». В связи с этим суд назначил осужденным наказание менее строгое, чем того требовало гособвинение (от 8 до 19 лет).
После оглашения приговора адвокат Михаил Тохмахов спросил у своего подзащитного Григорьева: «Саша, жаловать будем?» — «Конечно», — ответил тот.
При этом следует отметить, что Александр Григорьев, по данным МВД России, являлся участником еще одного преступного сообщества.
В 2013—2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты.
Очевидно, обвинения по этому делу господину Григорьеву будут предъявлены после того, как ростовский приговор вступит в законную силу.
Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону; Николай Сергеев