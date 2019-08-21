Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Омбудсмен взяла под контроль ситуацию с миллиардными долгами дворника Ситуацию с дворником из Воскресенска, «задолжавшей» два миллиарда рублей, взяла на контроль Екатерина Семенова
Фоторепортажи
11Властелины колец: как в Испании ловят фламинго
16А321 жестко сел в Жуковском
05:57 (мск), источник: РИА Новости

Иркутская чиновница прокомментировала запись с оскорблениями жителей Тулуна

ИРКУТСК, 21 авг — РИА Новости. Глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич назвала подделкой аудиозапись, на которой якобы она называет «бичевней» жителей Тулуна, собравшихся на встречу с президентом Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

Аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, появилась в соцсетях несколько дней назад. Она комментирует приезд Путина в Тулун и реакцию людей на встречу с президентом.

В частности, героиня ролика говорит: «Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования».

В подписи к ролику утверждается, что речь якобы произносит Алашкевич.

«Эта запись является фальсификацией и в настоящее время передана губернатором на экспертизу», — сказала сама чиновница РИА Новости.

Алашкевич добавила, что за время паводка вместе с другими сотрудниками пресс-службы несколько раз выезжала в Тулун и другие подтопленные территории региона в длительные командировки. С 20 августа она в отпуске.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 17,3 тысячи жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.

 'Плевок в лицо': украинцы ополчились на отказавшуюся от каравая Нетаньяху
Пригожин заступился за жену Нетаньяху, выбросившую украинский каравай
Дания назвала условия продажи Гренландии Вашингтону
Число жертв ДТП в Якутии выросло до шести
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Преподаватель военной академии "подорвался" на собственной бомбе
Водитель без прав специально наехал на паралимпийцев сборной РФ
СМИ: Сестры Хачатурян признаны жертвами своего отца
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый сентябрь
Здоровье
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма Исследователи выяснили, что MDMA (экстази, запрещенный в РФ наркотик) показал себя более эффективным в борьбе с алкогольной зависимостью, чем все применяющиеся для этого сегодня препараты.
WOWSale
34 самых крутых товара с AliExpress: выбор читателей Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
В Россию пришел новый Hyundai под названием «Майти» Осенью 2019 года линейка грузовиков Hyundai станет шире: помимо немолодого HD78, российским перевозчикам предложат более современные и эффективные модели Mighty
Кино
Звезде «Ворониных» вызвали скорую на съемочную площадку Во время инцидента работа над сериалом не прекращалась
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Названы способы заработать на единственном жилье
25 фотоаргументов, что Канада самое смешное место в мире
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость осенью
Популярные темы на «Детях»
Моя дача и свекровь сестры 510
Форум! Такой Форум! 444
Татуированные воспитательницы и воспитатели в саду 281
Путешествие по Германии. Минивстреча. Многофото. 276
Леди
17 звездных свадебных платьев, ради которых стоит выйти замуж Рассматриваем самые красивые и дорогие свадебные наряды селебрити.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь