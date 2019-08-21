05:57 (мск), источник: РИА Новости
Иркутская чиновница прокомментировала запись с оскорблениями жителей Тулуна
ИРКУТСК, 21 авг — РИА Новости. Глава
Аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, появилась в соцсетях несколько дней назад. Она комментирует приезд Путина в Тулун и реакцию людей на встречу с президентом.
В частности, героиня ролика говорит: «Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты
В подписи к ролику утверждается, что речь якобы произносит Алашкевич.
«Эта запись является фальсификацией и в настоящее время передана губернатором на экспертизу», — сказала сама чиновница РИА Новости.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 17,3 тысячи жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.