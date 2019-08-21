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08:39 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв ДТП на федеральной дороге «Лена» в Якутии выросло до шести

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Число жертв после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на 379 км ФАД «Лена» выросло до шести — один человек скончался в больнице, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Минздрава региона.

Источник: РИА "Новости"

«Один человек скончался ввиду тяжести травм в Нерюнгринской больнице, еще один находится в Республиканской больнице № 2-«ЦЭМП», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что еще двое пострадавших в ДТП выписались из больницы.

Как сообщалось ранее, дорожно-транспортное происшествие произошло 13 августа на 379 км ФАД «Лена». В результате инцидента погибли пять человек, еще четверо пострадали.

Столкнулись автомобили Toyota Mark II и КамАЗ. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения. Все погибшие и пострадавшие во время аварии находились в салоне легкового автомобиля.

«Предварительно установлено, что компания молодых людей, среди которых находились несовершеннолетние 16−17 лет, остановила попутный автомобиль Toyota, чтобы добраться из Нерюнгри в поселок Чульман. Несмотря на то, что в салоне легковой машины уже находились несколько пассажиров, юноши и девушки разместились на коленях друг друга», — сообщали в пресс-службе ГИБДД МВД по Якутии.

Пять человек погибли в результате ДТП в Якутии
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