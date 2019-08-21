08:39 (мск), источник: Интерфакс
Число жертв ДТП на федеральной дороге «Лена» в Якутии выросло до шести
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Число жертв после
«Один человек скончался ввиду тяжести травм в Нерюнгринской больнице, еще один находится в Республиканской больнице № 2-«ЦЭМП», — сообщил собеседник агентства.
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Как сообщалось ранее,
Столкнулись автомобили Toyota Mark II и КамАЗ. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения. Все погибшие и пострадавшие во время аварии находились в салоне легкового автомобиля.
«Предварительно установлено, что компания молодых людей, среди которых находились несовершеннолетние 16−17 лет, остановила попутный автомобиль Toyota, чтобы добраться из Нерюнгри в поселок Чульман. Несмотря на то, что в салоне легковой машины уже находились несколько пассажиров, юноши и девушки разместились на коленях друг друга», — сообщали в
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