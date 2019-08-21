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12:15 (мск), источник: Коммерсантъ

При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов

В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов. Об этом в Facebook написали искусствовед Ирина Языкова и директор Научного центра восточнохристианской культуры Алексей Лидов

Источник: Агентство «Москва»

«Будучи крупным бизнесменом-строителем, Миша считал музей своим главным детищем и вкладывал в него огромные деньги, искренне считая, что именно поэтому у него так успешно идут другие дела. Он был настоящим меценатом из породы Третьяковых и Щукиных», — подчеркнул господин Лидов.

Частный вертолет с двумя россиянами на борту потерпел крушение накануне. Пилотировал воздушное судно гражданин Греции, он тоже погиб. По имеющимся данным, вертолет вылетел из Галаты и направлялся в международный аэропорт Афин имени Элефтериоса Венизелоса.

Судно рухнуло в море, задев линии электропередачи.

Михаилу Абрамову было 55 лет. Предпринимательской деятельностью он занимался с 1985 года. С 1991-го работал в «Ингосстрахе» и занимался строительством зданий в Москве. После 2000 года занялся коллекционированием икон. Позднее открыл первый частный Музей русской иконы. По данным из открытых источников, стоимость коллекции частного музея превышает сотни тысяч долларов.

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