При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов

«Будучи крупным бизнесменом-строителем, Миша считал музей своим главным детищем и вкладывал в него огромные деньги, искренне считая, что именно поэтому у него так успешно идут другие дела. Он был настоящим меценатом из породы Третьяковых и Щукиных», — подчеркнул господин Лидов.
Частный вертолет с двумя россиянами на борту потерпел крушение накануне. Пилотировал воздушное судно гражданин Греции, он тоже погиб. По имеющимся данным, вертолет вылетел из Галаты и направлялся в международный аэропорт Афин имени Элефтериоса Венизелоса.
Судно рухнуло в море, задев линии электропередачи.
Михаилу Абрамову было 55 лет. Предпринимательской деятельностью он занимался с 1985 года. С 1991-го работал в «Ингосстрахе» и занимался строительством зданий в Москве. После 2000 года занялся коллекционированием икон. Позднее открыл первый частный Музей русской иконы. По данным из открытых источников, стоимость коллекции частного музея превышает сотни тысяч долларов.