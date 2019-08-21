17:33 (мск), источник: Daily Storm
Число жертв теракта на свадьбе в Кабуле увеличилось до 80 человек
Ранее
Число жертв теракта на свадьбе в столице Афганистана Кабуле увеличилось — еще 17 раненых скончались в больницах. Таким образом, количество жертв теракта составило 80 человек. Об этом сообщил глава МВД Афганистана Насрат Рахими. Ранее сообщалось, что в результате взрыва бомбы смертника на праздничном мероприятии погибли 63 человека, еще около 180 человек получили ранения.
«Еще 17 человек скончались
Взрыв в банкетном зале
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*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в России.
Генри Достоевский