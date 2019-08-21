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17:33 (мск), источник: Daily Storm

Число жертв теракта на свадьбе в Кабуле увеличилось до 80 человек

Ранее премьер-министр Афганистана назвал террористическую атаку «гнусным преступлением против человечности».

Число жертв теракта на свадьбе в столице Афганистана Кабуле увеличилось — еще 17 раненых скончались в больницах. Таким образом, количество жертв теракта составило 80 человек. Об этом сообщил глава МВД Афганистана Насрат Рахими. Ранее сообщалось, что в результате взрыва бомбы смертника на праздничном мероприятии погибли 63 человека, еще около 180 человек получили ранения.

Ответственность за теракт на себя взяло ИГ* («Исламское государство"*).

«Еще 17 человек скончались из-за полученных ранений, более 160 все еще получают медицинскую помощь в больницах или на дому», — рассказал агентству Reuters Рахими.

Взрыв в банкетном зале Shahr-e-Dubai произошел 17 августа около 22:40 по местному времени (21:10 мск). По словам очевидцев, в помещении находились десятки людей, включая детей и женщин. Всего на свадьбу собралось более полутора тысяч человек.

18 августа премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что террористическая атака на свадьбе в Кабуле является гнусным преступлением против человечности. Он также выразил свои соболезнования семьям погибших.

*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в России.

Генри Достоевский

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