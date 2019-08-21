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15:20 (мск), источник: Интерфакс

Суд продлил домашний арест топ-менеджеру «Рольфа» Кайро

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы до 25 ноября продлил срок домашнего ареста директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей, передал корреспондент «Интерфакса».

Источник: РИА "Новости"

Следствие настаивало, что обвиняемый может помешать расследованию, кроме того, будучи гражданином Украины, он может скрыться.

В результате суд решил оставить в силе ранее установленные запреты: Кайро нельзя покидать его квартиру без письменного разрешения следователя, общаться с кем-либо, кроме родственников, адвокатов и некоторые другие.

Кайро и его защита просили суд освободит его под залог в 20 млн рублей, либо разрешить ему ежедневные прогулки и общение с сотрудниками «Рольфа» по рабочим вопросам.

Кайро предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж почти 4 млрд рублей. Свою вину он не признает.

СКР полагает, что в 2014 году Кайро «участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО “Рольф” и “Рольф Эстейт”, также кипрской компании “Панабел Лимитед” Сергеем Петровым».

Следствие считает, что соучастники незаконно перечислили на счета подконтрольной Петрову кипрской компании денежные средства, полученные от коммерческой деятельности.

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