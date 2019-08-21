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17:35 (мск), источник: Интерфакс

Севший на кукурузное поле Airbus будет утилизирован

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Аварийно севший на кукурузное поле в Подмосковье самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» не подлежит восстановлению и будет утилизирован.

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Об этом сообщил «Интерфаксу» гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

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Ранее коммерческий директор компании Кирилл Скуратов заявлял журналистам, что решение по судьбе лайнера остается за компанией Airbus. В частности, оставалась вероятность того, что специалисты решат, что самолет еще можно отремонтировать и тогда будет выплачена страховка.

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший в Симферополь, сразу после взлета утром 15 августа вынужден был совершить аварийную посадку. В оба его двигателя попали птицы. Пилоты заглушили силовые установки и смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками топлива на кукурузное поле недалеко от деревни Рыбинское. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все выжили.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, остальные члены экипажа награждены орденами мужества.

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Во время загрузки произошла ошибка.
15:42 (мск)© Ньюстюб
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