Севший на кукурузное поле Airbus будет утилизирован

Об этом сообщил «Интерфаксу» гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.
Ранее коммерческий директор компании Кирилл Скуратов заявлял журналистам, что решение по судьбе лайнера остается за компанией Airbus. В частности, оставалась вероятность того, что специалисты решат, что самолет еще можно отремонтировать и тогда будет выплачена страховка.
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший в Симферополь, сразу после взлета утром 15 августа вынужден был совершить аварийную посадку. В оба его двигателя попали птицы. Пилоты заглушили силовые установки и смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками топлива на кукурузное поле недалеко от деревни Рыбинское. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все выжили.
Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, остальные члены экипажа награждены орденами мужества.