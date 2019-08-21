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18:10 (мск), источник: РИА Новости

В Рослесхозе оценили экономический ущерб от лесных пожаров

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года составил около семи миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

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«Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины», — уточнил он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Клинов добавил, что в целом ситуация стабилизировалась. Общая площадь действующих лесных пожаров в Сибири по состоянию на среду составляет 1,121 миллиона гектаров, из них 1,013 миллиона — это труднодоступные территории.

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Самая сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае, там горят почти 80 тысяч гектаров, введен режим ЧС.

Чрезвычайная ситуация объявлена также в Иркутской области, Бурятии и Якутии. Причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии.

Справка
Лесные пожары в Сибири

Что делают власти? И как спастись от задымления?

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