В Рослесхозе оценили экономический ущерб от лесных пожаров

«Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины», — уточнил он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Клинов добавил, что в целом ситуация стабилизировалась. Общая площадь действующих лесных пожаров в Сибири по состоянию на среду составляет 1,121 миллиона гектаров, из них 1,013 миллиона — это труднодоступные территории.
Самая сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае, там горят почти 80 тысяч гектаров, введен режим ЧС.
Чрезвычайная ситуация объявлена также в Иркутской области, Бурятии и Якутии. Причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии.