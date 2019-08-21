18:26 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Турецкая прокуратура ищет ответственных за трубу
Что известно об инциденте с ребенком в отеле Бодрума.
Состояние пострадавшей в турецком отеле 12-летней девочки из
Девочка пострадала, купаясь в бассейне — ее руку засосало в водоотводную трубу. Вероятно, в тот момент работала система циркуляции воды.
Подробности происшествия по просьбе «Ъ FM» выяснил турецкий журналист Маис Али-Заде: «Инцидент произошел в гостинице Sunhill в Бодруме. 12-летняя девочка из
Пока дело не возбуждено в отношении гостиницы или ее администрации, поэтому они не могут давать точную информацию. Прокуратура закрыла бассейн. В гостинице боятся, что ее рейтинг, конечно, сейчас рухнет.
Трагедия произошла 18 августа, уже в последние дни тура. Во вторник, 20 августа, семья уже должна была вернуться домой. По словам матери ребенка, работники отеля не принимали никакого участия в спасении девочки из бассейна, помощь оказывали только другие отдыхающие. Сейчас судьбой ребенка занимаются посольство России в Турции, генконсульство в Анталье, подключились Минздрав и администрация
Мы подтверждаем информацию о происшествии с 12-летней девочкой. В настоящий момент она находится в больнице города Денизли, состояние критическое. Страховая компания со своей стороны принимает необходимые меры. Наше генконсульство в Анталье отслеживает ситуацию. Обстоятельства происшествия уточняются.
Сейчас турецкие следователи выясняют детали происшествия и ищут ответственных. В частности, они проверят, не находился ли отец девочки, который пытался ей помочь, в состоянии алкогольного опьянения.
Если бы были соблюдены все правила безопасности, то никто бы не пострадал, убежден генеральный директор компании Composit Group Константин Бугаев: «Когда произошел несчастный случай, была включена система очистки воды и фильтрации. Вообще фильтрация работает только в тот момент, когда людей в бассейне нет — это ночное время, и выставляются знаки, что идет техобслуживание бассейна. И если бы это происходило именно так, то ничего не могло произойти, потому что циркуляция воды не осуществляется. Но самое грубое нарушение — там не было защитной решетки. Даже если бы была включена система циркуляции воды, но была бы решетка, ничего бы не произошло».
Сообщается, что туроператор Odeon Tours, через которого семья покупала тур, пошла навстречу своим клиентам и оплатила аренду квартиры недалеко от больницы. Вместе с тем, страховка, которую купили петербуржцы, покрывает пребывание в стране только одного родителя. Но страховая компания уже заявила, что оплатит все, что входит в условия договора.
Генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза ранее говорил, что в Турции ежегодно гибнут десятки российских туристов, и наиболее частыми причинами смерти становятся несоблюдение правил безопасности на воде.
Светлана Белова