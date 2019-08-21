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18:06 (мск), источник: RTVi

Генпрокуратура Германии обвинила россиянина в экспорте военных товаров на €1,8 млн

Генпрокуратура Германии предъявила россиянину обвинения в незаконной торговле военными товарами. Стоимость проданных товаров оценивается в €1,8 млн. Об этом 21 августа сообщается на сайте ведомства.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что россиянина зовут Владимир Д. Его обвиняют в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности в восьми случаях. По данным следствия, гражданин России поставлял в Германию товары с 2014 по 2018 год в обход санкций.

Товары доставлял он сам или с помощью подставных лиц. Для обхода экспертного контроля он делал фальшивые документы и «совершал технические манипуляции».

В ведомстве также уточнили, что Владимир Д. планировал отправить в Россию 15 кг декобарона. Его используют в ракетном топливе и при изготовлении взрывчатки.

С декабря 2018 года россиянин под арестом.

Европейские санкции против России, которые ввели в 2014 году, запрещают экспорт оружия и товаров двойного назначения.

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Генпрокуратура Германии обвинила россиянина в экспорте военных товаров на €1,8 млн
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