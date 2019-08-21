Генпрокуратура Германии обвинила россиянина в экспорте военных товаров на €1,8 млн

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что россиянина зовут Владимир Д. Его обвиняют в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности в восьми случаях. По данным следствия, гражданин России поставлял в Германию товары с 2014 по 2018 год в обход санкций.
Товары доставлял он сам или с помощью подставных лиц. Для обхода экспертного контроля он делал фальшивые документы и «совершал технические манипуляции».
В ведомстве также уточнили, что Владимир Д. планировал отправить в Россию 15 кг декобарона. Его используют в ракетном топливе и при изготовлении взрывчатки.
С декабря 2018 года россиянин под арестом.
Европейские санкции против России, которые ввели в 2014 году, запрещают экспорт оружия и товаров двойного назначения.